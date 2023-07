Tysk kansler følger med bekymring uroligheder i Frankrig

Tysklands kansler Olaf Scholz ser med bekymring på urolighederne i Frankrig, der begyndte natten til onsdag, efter en 17-årig dreng tirsdag blev skudt og dræbt af politiet i en forstad til Paris.

Det fortæller kansleren søndag i et interview med den tyske tv-station ARD, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg håber, og jeg er overbevist om, at den franske præsident finder en måde at sikre, at situationen hurtigt forbedres, siger Scholz.

Præsident Macron udsatte lørdag et statsbesøg i Tyskland på grund af urolighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Statsbesøget var blevet anset som en mulighed for at puste nyt liv i forholdet mellem de to EU-lande, skriver Reuters.

Senest en fransk præsident aflagde Tyskland et statsbesøg var i år 2000, da Jacques Chirac besøgte den tyske hovedstad, Berlin.

Urolighederne brød ud natten til onsdag, efter en 17-årige dreng med nordafrikansk baggrund blev tirsdag stoppet i en bil af det franske færdselspoliti.

Da han forsøgte at køre væk fra politiet, at han blev skudt og dræbt på klods hold.

Episoden blev filmet, og videoen spredte sig efterfølgende hurtigt på de sociale medier.

En politibetjent er suspenderet og sigtet i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Urolighederne, der blandt andet har bestået at ildspåsættelser, begyndte efterfølgende i den parisiske forstad Nanterre, hvor teenageren blev skudt, men har siden spredt sig til flere franske byer.

Fransk politi skruede op til weekenden op for sikkerheden og indsatte 45.000 betjente til at håndtere urolighederne.

Særligt i storbyerne Lyon og Marseilles er sikkerheden øget. Det fortalte landets indenrigsminister Gérald Darmanin lørdag til tv-stationen BFM.

Der er i alt registreret 2560 tilfælde af ildspåsættelser på offentlige steder. Mindst 79 betjente blev såret.

Den 17-årige Nahel blev lørdag eftermiddag begravet i Paris-forstaden Nanterre.

/ritzau/