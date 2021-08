Tysk kanslerkandidat kræver granskning af kaos i Kabul

De kaotiske forhold i lufthavnen i Kabul i Afghanistan, hvor mindst 20 personer er døde i forsøget på at komme med et fly ud af landet, er blevet et indenrigspolitisk tema i Tyskland forud for valget den 26. september. Her bliver det afgjort, hvem der skal afløse forbundskansler Angela Merkel.

Miljøpartiet De Grønnes kanslerkandidat, Annalena Baerbock, siger i et interview på tysk tv søndag, at uanset, hvem der kommer til at lede den næste forbundsregering, skal der oprettes et særligt undersøgelsesudvalg.

Udvalget skal kaste lys over den kaotiske evakuering af udenlandske statsborgere og lokale, der er ansat af udenlandske militærstyrker eller arbejder for organisationer i Afghanistan.

Det skriver avisen Der Spiegel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også lederen af det liberale parti FDP, Christian Lindner, ønsker forløbet gransket.

Søndag sagde han til avisen Bild, at "alt det, der er gået galt", skal lægges på bordet af en undersøgelseskommission.

Ifølge Lindner bør den føderale efterretningstjenestes (BND) "fejlvurdering" af situationen i Afghanistan også få konsekvenser.

Venstrefløjspartiet Die Linke tilslutter sig også kravet om en granskning.

- Efter mere end 20 års (militær tilstedeværelse, red.) var der ingen tilbagetrækningsplan. Det er en katastrofe, sagde Die Linkes Dietmar Bartsch, der er partiets gruppeleder i Forbundsdagen, tidligere søndag.

- Der vil være behov for et undersøgelsesudvalg i den næste forbundsdag. Desuden skal de ansvarlige ikke længere have lov til at besidde poster i en ny regering, tilføjede han.

Ifølge Annalena Baerbock kan det blive nødvendigt at evakuere over 50.000 personer fra Afghanistan til Tyskland.

Hun oplyser ikke noget om, hvordan hun er kommet frem til det tal, eller hvor mange af de over 50.000 der er afghanere.

Det tyske forsvar har formået at få omkring 2500 mennesker ud af Kabul siden forrige weekend, hvor krigere fra oprørsbevægelsen Taliban indtog hovedstaden og udråbte sig som landets nye magthaver.

Talibans overraskende hurtige erobring af hovedstaden kom bag på de fleste og fik tusindvis af personer til at søge mod den internationale lufthavn i håb om at slippe væk.

Flere udenlandske regeringer har advaret statsborgere i Afghanistan om, at det kan være livsfarligt at begive sig til lufthavnen, fordi det er svært for de vestlige soldater, der er i lufthavnen, at kontrollere de mange desperate mennesker.

/ritzau/