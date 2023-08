Tysk kvinde befriet fra sin mand efter 12 års fangenskab

En 53-årig tysk kvinde er blevet befriet efter 12 års fangenskab i Frankrig.

Det oplyser fransk politi mandag.

Kvindens mand, som også er tysk, er anholdt og er ifølge den franske tv-station BFMTV sigtet for blandt andet kidnapning, voldtægt og tortur.

Kvinden er ifølge fransk politi blevet holdt fanget i parrets hjem i Forbach i det østlige Frankrig nær grænsen til Tyskland.

En politikilde siger, at kvinden var nøgen, da de fandt hende i et soveværelse i parrets lejlighed, og tilføjer, at hun var klippet skallet, havde flere skader, herunder brækkede knogler.

Hun er formentlig blevet udsat for tortur, siger kilden i politiet.

Ifølge politiet var soveværelset, hvor man fandt kvinden, spærret af med metaltråd.

Det var den 53-årige kvinde selv, der formåede at alarmere politiet. Det lykkedes hende at få fat i en telefon og ringe til politiet i Wiesbaden i det vestlige Tyskland.

Da hun blev fundet, blev hun straks fragtet til hospitalet med brud på knogler i både ben og fingre.

En politikilde i den østlige franske by Metz, hvor den 55-årige mand sidder fængslet, siger, at efterforskere stadig er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

- Der er mange ting, der stadig bliver undersøgt, siger kilden.

Den franske radiostation RMC rapporterer, at politiet har fundet en dagbogsagtig notesbog i lejligheden.

I den menes manden at have registreret sine handlinger, ligesom den efter sigende indeholder oplysninger om, hvornår han gav sin kone mad.

/ritzau/AFP