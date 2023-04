Tysk luftvåben opdager russiske militærfly over Østersøen

Tysk og britisk luftvåben har onsdag registreret tre russiske militærfly i internationalt luftrum over Østersøen.

Der er tale om tre rekognosceringsfly. Altså militærfly, som traditionelt bruges i forbindelse med overvågning og spionage.

Det oplyser Tysklands luftvåben, Luftwaffe, på Twitter ifølge det tyske nyhedsbureauet dpa.

To kampfly fra henholdsvis Tysklands og Storbritanniens luftvåben blev sat på vingerne for at identificere de to fly.

Man kunne i den forbindelse konstatere, at der var tale om russiske fly af typerne Sukhoi Su-27 og Ilyushin Il-20.

Flyene havde slukket for deres transpondere. En transponder opfanger og besvarer automatisk radiosignaler udefra.

Medlemmer af forsvarsalliancen Nato bistår med overvågningen af luftrummet over Østersøen. Derfor er både Tyskland og Storbritannien involveret.

Det skyldes, at Litauen, Letland og Estland, som er blandt de lande, der grænser op til Østersøen, ikke selv har kampfly, der kan bruges til at beskytte og overvåge luftrummet.

/ritzau/