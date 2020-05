Tysk medicinalfirma håber på coronavaccine i år

Millioner af vaccinedoser skal være tilgængelige inden udgangen af året, hvis vaccine bliver godkendt.

Det tyske medicinalfirma Biontech venter at se de første resultater af kliniske test af en vaccine mod coronavirus sent i juni eller i juli.

Selskabet har testet vaccinen på frivillige personer i Tyskland og USA.

- Målene med testen er at få undersøgt, om vaccinen er sikker og effektiv. Samtidig er det målet at finde frem til den optimale dosering, siger selskabets topchef, Ugur Sahin.

Selskabet Biontech i Mainz i Tyskland og Pfizer i USA samarbejder om at udvikle produktionskapacitet. Det er meningen, at millioner af vaccinedoser skal være tilgængelige inden udgangen af året, hvis vaccinen bliver godkendt.

Sahin siger, at de første test af vaccinen blev indledt i april. Forsøgspersonerne fik doser på mellem 1 og 100 mikrogram for at finde frem til den bedste dosering for videre studier.

I Europa deltager 200 raske frivillige i alderen 18 til 55 år i forsøget.

I USA skal 360 raske frivillige vaccineres. I begyndelsen kun personer i alderen 18 til 55 år. Senere skal også ældre frivillige deltage.

Omkostningerne ved udviklingen af coronavirusvaccinen dækkes i stort omfang af partneraftaler med Pfizer og det kinesiske Fosun Pharma.

Mange eksperter har sagt, at det vil tage mindst et år eller mere, før en vaccine kan være på markedet.

/ritzau/dpa