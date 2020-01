Tyske medier: Seks dræbt ved skyderi i sydlig tysk by

Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og "formentligt døde" i en bygning i byen Rot am See.

Tysk politi bekræfter, at seks mennesker er dræbt under skyderi i den mindre by Rot Am See i delstaten Baden-Württemberg.

Det er tilsyneladende et personligt opgør, der ligger bag forbrydelsen.

Politiet vil senere på dagen holde et pressemøde på byens rådhus, siger en talsmand.

Politiet antager, at gerningsmanden og ofrene kendte hinanden. Men det er ikke fastslået med sikkerhed.

Skyderiet foregik ifølge magasinet Focus i en bygning i Bahnhofstrasse i centrum af Rot am See.

Det satte en stor politiaktion i gang på stedet.

Avisen Bild skriver, at de dræbte alle var i familie med gerningsmanden, som er født i 1983.

Rot am See ligger omkring 100 kilometer vest for Nürnberg. Den lille by har omkring 5000 indbyggere.

Masseskyderier i Tyskland er forholdsvis sjældne. Men i oktober skød og dræbte en stærkt bevæbnet højreekstremist to personer og forsøgte forgæves at trænge ind i en tæt pakket synagoge i byen Halle.

I juli 2016 gik en 16-årig ind i et butikscenter i München med en pistol, som han havde købt på det sorte marked, og dræbte ni personer. Han skød derefter sig selv.

/ritzau/dpa