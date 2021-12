Tysk militær hædrer Merkel med østtysk musik fra hendes ungdom

16 "begivenhedsrige og ofte udfordrende" år lakker mod enden for Merkel, der torsdag blev hædret i Berlin.

En synlig bevæget Angela Merkel blev torsdag aften hædret i Berlin, inden hun i næste uge forlader politik efter 16 år som Tysklands forbundskansler.

Til musik af blandt andre den østtyske punkdronning Nina Hagen - fremført af et militært orkester i fuld mundering - fik Merkel sin traditionelle afsked.

Ved ceremonien sagde hun, at de seneste 16 år på forbundskanslerposten har været "begivenhedsrige og ofte udfordrende".

- De har udfordret mig politisk og menneskeligt, lød det fra hende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lange rækker af soldater med tændte fakler i hænderne opførte den nøje koreograferede afskedsceremoni - en såkaldt tappenstreg - for Tysklands afgående politiske leder.

En tappenstreg er en militærceremoni med musikledsagelse. I Tyskland er det den fornemmeste militærceremoni, der er i kataloget.

Traditionen blev indført, da Helmut Kohl gik af som kansler i 1998.

Til hans tappenstreg bad han militærorkestret spille blandt andet Beethovens "Ode an die Freude" fra 1785. Det er den, der også er kendt som EU-hymnen.

Kohls efterfølger og Merkels forgænger, Gerhard Schröder, valgte blandt andet "My Way", som Frank Sinatra gjorde kendt verden over.

Merkel havde også valgt tre stykker musik.

Det ene stykke var salmen "Grosser Gott, wir loben dich".

Det andet var et nummer af den nu afdøde tyske skuespiller og sanger Hildegard Knef, nemlig "Für mich soll's rote Rosen regnen".

Og endelig var der den østtyske punkdronning Nina Hagens nummer "Du hast den Farbfilm vergessen" fra 1974 som nummer tre.

I sangen beklager Nina Hagen sig over, at hendes kæreste har glemt at tage farvefilm med til kameraet på deres ferie.

- Ingen vil tro på, hvor smukt det var her, synger hun.

Sangen bliver også tolket som en skjult kritik af styret i det tidligere DDR.

Da Merkel på et pressemøde tidligere torsdag blev spurgt til dette valg af musik, svarede hun, at det mindede hende om hendes unge dage i Østtyskland (DDR).

- Den sang var højdepunktet af min ungdom. Den kom også fra Østtyskland, og tilfældigvis bliver den stadig spillet i en region, der tidligere var min valgkreds. Så alt går op i en højere enhed i dag, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Merkel, der engang fortalte, at hun som ung bag jerntæppet drømte om "at se Rocky Mountains, køre rundt i en bil og lytte til Bruce Springsteen", har ikke fortalt meget om, hvad hun vil bruge tiden til, når hun ikke længere er forbundskansler.

Men hun har sagt, at hun forestiller sig, at hun vil læse og måske "tage en lille lur".

Onsdag er det ventet, at Forbundsdagen formelt vil godkende Merkels afløser, socialdemokraten Olaf Scholz, som ny tysk forbundskansler.

/ritzau/