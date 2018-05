Tysk minister: America First vil blive mødt af europæisk modsvar

Tysklands økonomiminister tror, USA's ønske om at blokere gasledning fra Rusland bunder i egne interesser.

USA må regne med, at Europa vil svare på samme måde, når man erklærer "America First" og sætter sine egne økonomiske interesser over andres.

Det siger den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, i et interview til tv-stationen ARD.

Her peger han på, at USA's ønske om at blokere for en ny rørledning, der skal transportere gas fra Rusland til Tyskland via dansk farvand, bunder i, at det kan sikre salg af flydende gas (LNG) fra USA.

- De har en stor infrastruktur med LNG-terminaler, som de skal tjene noget på.

- Men LNG vil være betydeligt dyrere end gas fra en rørledning. Så at blokere Nord Stream 2 vil ikke i sig selv garantere eksport, siger Altmaier.

Den tyske minister siger videre, at Europa vil svare hårdt igen, hvis den amerikanske regering forsøger at sætte sine egne økonomiske interesser højere end lande, som hidtil har stået USA meget nær.

- Hvis det er America First, og de stiller deres egne økonomiske interesser over andres, må de forvente, at Europa vil definere sine egne interesser og kæmpe for dem, advarer han.

/ritzau/Reuters