Ursula von der Leyen: Tyskland vil øge forsvarsudgifter og vil nå op på 2,0 procent af bnp i 2014.

Et brev fra den amerikanske præsident, Donald Trump, hvori han giver udtryk for frustration over Tysklands utilstrækkelige bidrag til Nato, viser, at alliancen stadig er relevant, siger den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen.

- Brevet, som ikke kun var adresseret til os, men også til andre europæiske lande, er ifølge min mening et udtryk for interesse, og det viser, hvor relevant Nato er, siger hun.

Hun tilføjer, at Tyskland stadig har forpligtet sig til at bruge 2,0 procent af landets bruttonationalprodukt (bnp) på forsvaret i 2024.

Tallet er i dag på 1,24 procent, og det skal næste år stige til 1,31 procent.

Trump har gentagne gange kritiseret USA's Nato-partnere for ikke at leve op til målet på 2,0 procent - senest i breve til de enkelte lande forud for et topmøde i alliancen i næste uge, skriver New York Times mandag.

Von der Leyen fastslår, at der "er absolut ingen planer om, at amerikanske soldater skal trækkes ud af Tyskland".

Udtalelsen er en reaktion på rapporter om, at Trump skulle have overvejelser om at trække 35.000 soldater på amerikanske baser i Tyskland ud.

Det tyske parlament skal onsdag diskutere forsvarsbudgettet for 2019, hvor der er lagt op til en markant stigning i udgifterne på forsvarsstyrkerne i "Bundeswehr".

USA bruger over 3,5 procent af bnp på militæret.

