Tysk minister er modstander af at blande politik og sport

Tysklands nye udenrigsminister, Annalena Baerbock, er modstander af at bruge de olympiske lege til at markere politiske holdninger.

Det siger hun i et interview med tv-stationen ZDF søndag aften. Udtalelsen falder i anledning af, at en del lande anført af USA har annonceret en diplomatisk boykot af vinter-OL i Beijing til februar.

En diplomatisk boykot indebærer, at et land undlader at sende en statsleder eller andre officielle repræsentanter til begivenheden. Boykotten forhindrer ikke atleter i at deltage.

Den melding kom USA med mandag for en uge siden. Australien, Storbritannien og Canada har efterfølgende også varslet en diplomatisk boykot.

Det Hvide Hus begrunder beslutningen med Kinas behandling af uighurerne - et muslimsk mindretal i provinsen Xinjiang - samt andre "krænkelser af menneskerettighederne".

- Præsident Bidens administration vil ikke sende nogen diplomatisk eller officiel repræsentation til vinter-OL i Beijing i 2022 på grund af det igangværende folkedrab og de forbrydelser mod menneskeheden, der foregår i Xinjiang, sagde Jen Psaki, der er talskvinde i Det Hvide Hus.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har endnu ikke taget stilling til, om landet skal tilslutte sig en diplomatisk boykot af vinter-OL.

/ritzau/dpa