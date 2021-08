Tysk minister: Ingen vej uden om samarbejde med Taliban

Der er ingen vej uden om at tale med de nye magthavere i Afghanistan, Taliban.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, tirsdag under et besøg i Qatars hovedstad, Doha.

- Jeg mener personligt, at der absolut ikke er nogen vej uden om at have samtaler med Taliban, siger Maas.

Hans kollega i golfstaten, udenrigsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, er en af dem, der taler med den militante bevægelse.

Og han opfordrer blandt andet Taliban til at samarbejde med andre lande i kampen mod terror.

- Vi understregede vigtigheden af samarbejde om at bekæmpe terrorisme. Og vi understregede vigtigheden af, at Taliban samarbejder på det område, siger ministeren efter mødet med Maas.

Qatar har i tiden op til Talibans magtovertagelse i Afghanistan været vært for de fredsforhandlinger, der har været mellem Taliban og den tidligere amerikanskstøttede regering i Kabul.

Efter Talibans magtovertagelse har Qatar igen talt med bevægelsen, siger al-Thani.

- Det er vores rolle at blive ved med at opfordre dem til at danne en udvidet regering, der omfatter alle parter, siger al-Thani.

Mens udenrigsministrene fra Tyskland og Qatar mødtes i Doha, advarer FN's generalsekretær, António Guterres, om en truende "humanitær katastrofe" i Afghanistan.

Helt basale dele af det afghanske samfund risikerer at kollapse, siger Guterres.

- Mere end nogensinde før har afghanske børn, kvinder og mænd brug for støtte og solidaritet fra det internationale samfund, siger han.

De sidste af USA's soldater forlod lufthavnen i Kabul natten til tirsdag. Få timer efter havde Taliban indtaget stedet.

Amerikanerne har sagt, at de nu "giver lufthavnen tilbage til det afghanske folk".

Men mange af Afghanistans bedst uddannede borgere er flygtet ud af landet. Så nu drøftes det, hvordan lufthavnen rent praktisk skal kunne holdes åben, så blandt andet nødhjælp kan komme ind i landet.

En talsmand for Taliban hævder, at det kan gruppen selv klare.

- Vores krigere og specialstyrker er i stand til at kontrollere lufthavnen. Vi har ikke brug for hjælp til sikkerhed og administrativ kontrol ved Kabuls lufthavn, siger talsmand Bilal Karimi.

Qatars udenrigsminister siger til Financial Times, at han prøver at overtale Taliban til at acceptere hjælp fra udlandet.

- Det, vi forsøger at sige til dem, er, at lufthavnssikkerhed handler om meget mere end at sikre området omkring lufthavnen, siger al-Thani til avisen.

/ritzau/AFP