Tysk minister: Knyt ikke Nord Stream 2 og uro om Ukraine sammen

Knyt ikke gasledningen Nord Stream 2 sammen med konflikten om Ukraine, advarer den tyske forsvarsminister, Christine Lambrecht, til radiostationen rbb.

Nord Stream 2, der endnu ikke er taget i brug, skal fragte naturgas fra Rusland til Tyskland.

- V bør ikke trække det ind i denne konflikt siger Lambrecht.

- Vi er nødt til at løse konflikten, og vi er nødt til at løse det ved forhandlinger. Det er den mulighed, vi har for øjeblikket, og det skal vi gøre i stedet for at trække en forbindelse til et projekt, som ikke har nogen forbindelse til denne konflikt, siger hun.

Rusland har opstillet tusindvis af soldater ved grænsen til Ukraine. Antallet skønnes at være 100.000. Det har skabt frygt for, at Rusland planlægger en invasion.

USA og EU har svaret, at det vil blive mødt med de hidtil mest voldsomme sanktioner mod Rusland, hvis det sker.

USA's regering og flere af dets europæiske allierede mener, at man som svar skal lukke gasledningen Nord Stream 2. Den står færdig, men har endnu ikke fået den endelige godkendelse af EU-Kommissionen til at blive taget i brug.

/ritzau/AFP