Tysk minister lover oprustning og sikkerhedspolitisk lederskab

Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, har torsdag understreget, at regeringen i den tyske hovedstad, Berlin, er parat til at spille en ledende sikkerhedspolitisk rolle i Europa.

Derfor vil landet også stille de fornødne militære kapaciteter til rådighed, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ministerens udtalelser kommer under et besøg i den amerikanske hovedstad, Washington.

Tyskland er en tofast allieret, som er villig til at udfylde dets rolle i global politik, siger den tyske minister videre.

Boris Pistorius siger, at Tyskland står midt i opbygningen af militæret og har vendt landets tilbageholdenhed på området ryggen. Det gælder ifølge ministeren også levering af våben til krigszoner.

Ministeren kommer også ind på Tysklands afskaffelse af værnepligten i Tyskland, som han omtaler som en "fejl". "Tiderne har ændret sig", siger ministeren.

- Jeg er overbevist om, at Tyskland har brug for en form for obligatorisk værnepligt, lyder det fra Pistorius.

Debatten om værnepligten er siden Ruslands invasion af Ukraine blusset op i Tyskland.

Det tyske medie Deutsche Welle har tidligere skrevet, at ministeren har kigget mod blandt andet Skandinavien for en ny model for tysk værnepligt, der blev afskaffet i 2011.

Jan Christian Kaack, der er den øverste leder af det tyske søværn, har foreslået, at Tyskland kigger mod den norske model, har The Guardian skrevet.

Her bliver både mænd og kvinder indkaldt til helbredsundersøgelse, når de fylder 19 år, mens kun en gruppe, der er motiveret, i sidste ende bliver indkaldt til tjeneste.

I Danmark var der i 2023 omkring 4700 værnepligtige, som aftjente fire måneders værnepligt, hvor alle var frivillige, og hver fjerde var kvinde. Men fremover skal værnepligten udvides til 11 måneder, og antallet hæves til op mod 7500. Den skal også omfatte kvinder, ligesom i Sverige og Norge.

/ritzau/