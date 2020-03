Tysk minister ønsker arrangementer med over 1000 deltagere aflyst

Alle arrangementer med over 1000 deltagere i Tyskland bør aflyses, lyder opfordringen fra sundhedsminister.

Den tyske regering gør ligesom den danske og opfordrer til, at alle arrangementer i landet med over 1000 deltagere aflyses.

Det oplyser sundhedsminister Jens Spahn søndag.

Jens Spahn mener, at forskellige arrangører har været for sløve til at tage forholdsregler for at inddæmme smitte med coronavirus.

- I betragtning af hvor hurtigt tingene har udviklet sig de seneste dage, bør der ske ændringer hurtigt, siger Jens Spahn.

Senere søndag vil den tyske regering mødes for at beslutte, hvordan landet kan beskytte sine borgere og sin økonomi mod de største slag fra spredningen af coronavirus.

Fredag kom en lignende opfordring fra den danske statsminister, Mette Frederiksen (S).

Der har ført til, at en række arrangementer i Danmark enten er blevet aflyst eller er blevet gennemført uden tilskuere.

Eksempelvis var der ingen tilskuere til weekendens melodigrandprix eller kampene i den bedste fodboldrække, Superligaen.

I Tyskland kan den nationale regering ikke aflyse arrangementer. Den beslutning ligger hos de enkelte delstater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Reuters noterer dog, at delstatsregeringerne oftest følger den nationale regerings anbefalinger.

De 80 millioner indbyggere i Tyskland gør landet til det mest folkerige i Europa.

/ritzau/dpa