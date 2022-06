Putin forsøger at skabe kaos i Europa ved at lukke gashanerne eller mindske leverancer, siger økonomiminister.

Tysk minister: Ruslands stop for gas er et angreb

Det er et "angreb", når den russiske energigigant Gazprom kun vil lade gassen flyde i begrænset omfang til Tyskland inden for den nærmeste fremtid.

Det siger Tysklands økonomiminister, Robert Habeck, tirsdag i en tale ved en industrikonference.

- Reduceringen af gasleverancer via Nord Stream 1-rørledningen er et angreb mod os. Et økonomisk angreb mod os, siger Habeck.

Det russiske selskab meddelte i sidste uge, at det vil mindske leverancen af gas til Tyskland gennem denne rørledning.

Ifølge Rusland er det på grund af nødvendige reparationer, der er blevet udskudt indtil nu. Men den tyske regering har kaldt beslutningen "politisk".

Habeck mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, bruger gas som et våben og forsøger at "skabe kaos" ved at lukke for gashanerne til det ene europæiske land efter det andet.

Som følge af, at Gazprom har mindsket leverancerne, har både Tyskland, Østrig og Holland set sig nødsaget til at starte deres gamle kulkraftværker igen for at være sikre på at have energi nok.

Det er tiltag, som Habeck - der er fra partiet De Grønne - ifølge nyhedsbureauet dpa kalder "en virkelig dårlig nyhed". Men han mener, at det er et nødvendigt onde at bruge kul for at spare på gassen og få fyldt lagrene.

Tyskland vil forsøge at have gaslagrene 90 procent fyldt inden vinter, i tilfælde af at leverancen fra Rusland skulle svigte igen til den tid.

- Når vi går ind i vinteren med halvt fyldte gaslagre, og hanerne er lukket, så har vi en vanskelig økonomisk krise i Tyskland, siger Habeck.

- Vi har set dette mønster flere gange nu, tilføjer han.

/ritzau/AFP