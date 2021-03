Tysk minister ser behov for 14 dages streng nedlukning

Der er ifølge tyske læger brug for en hård nedlukning og masser af test for at håndtere smittestigning.

Tyskland har brug for en streng nedlukning i op til 14 dage for at dæmme op for spredningen af coronavirus.

Det vurderer landets sundhedsminister, Jens Spahn, lørdag.

- Hvis vi kigger på tallene, så har vi brug for mindst 10 til 14 dage, hvor vi virkelig skruer ned for vores kontakter og bevægelighed, siger han.

Ifølge Spahn har Tyskland brug for en nedlukning over påsken i stil med nedlukningen sidste år. Dengang blev tyskere klart opfordret til at blive hjemme og undgå at se folk.

Tidligere lørdag fortalte læger på tyske intensivafdelinger, at en to ugers hård nedlukning er den eneste måde, hvorpå man kan undgå at overbebyrde hospitalerne.

Et miks af en hård nedlukning, vaccinationer og masser af test er nødvendigt for at "forhindre intensivafdelinger i at blive overbebyrdet", mener lægerne.

Christian Karagiannidis, formand for en organisation for læger på intensivafdelinger, er i et interview med Rheinische Post klar i mælet.

Her opfordrer han politikere til straks at sætte en stopper for planlagte genåbninger. Han henviser til de stigende smittetal og beder politikerne om "ikke at lade hospitalsansatte i stikken".

Over de seneste syv dage er der registreret 124,9 smittede per 100.000 indbyggere i Tyskland. Det er det højeste niveau siden midten af januar, viser tal fra Robert Koch Instituttet, som følger coronaudviklingen i Tyskland tæt.

Tyskland forsøger i øjeblikket at dæmme op for en tredje bølge af coronavirus, der hovedsageligt skyldes nye, mere smitsomme coronavarianter.

Landets coronastrategi var præget af forvirring tidligere på ugen.

Her foretog forbundskansler Angela Merkel en kovending i planer om at stramme en eksisterende nedlukning over påsken.

Hun pegede på, at logistiske problemer forhindrede det. Planen gik blandt andet ud på, at butikker skulle holde lukket fem dage over påsken.

/ritzau/dpa