Tysk minister: Uansvarligt at hælde benzin på valgbålet i USA

Gode tabere er vigtigere for demokratiet end gode vindere, siger Heiko Maas om præsidentvalget i USA.

Mens de sidste og afgørende stemmer fortsat er ved at blive talt op efter præsidentvalget i USA, har den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, kommenteret præsidentvalget i avisen Berliner Morgenpost.

Her siger han, at gode tabere er vigtigere for et fungerende demokrati end gode vindere.

- USA er mere end et one-man-show. Og dem, der bliver ved med at hælde benzin på bålet, handler uansvarligt, siger han til avisen med henvisning til den amerikanske præsident Donald Trumps anklager om valgsnyd.

Adspurgt om, hvorvidt han tror, at Tysklands forhold til USA vil blive bedre, hvis Demokraternes kandidat Joe Biden bliver præsident, svarer han, at uanset hvad resultatet ender med, så vil forholdet ikke blive som før.

Og USA's kommende præsident skal holde sig det formentligt meget tætte valgresultat in mente, påpeger Maas.

/ritzau/Reuters