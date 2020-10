Tysk minister venter covid-19-vaccine tidligt næste år

Det vil være muligt at vaccinere stor del af befolkningen inden for syv måneder, mener sundhedsminister.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, siger til nyhedsmagasinet Der Spiegel, at han venter en covid-19-vaccine tidligt næste år.

Han siger, at forbundsrepublikken kan sælge eller give eventuel overskydende vaccine væk til andre lande.

Spahn siger til Der Spiegel, at det formentlig vil være muligt at vaccinere en stor del af befolkningen inden for seks eller syv måneder.

- Selvfølgelig er det bedst, hvis vaccinen kan forhindre nye infektioner. Men det vil også have betydning, hvis den fører til mildere sygdomsudbrud, siger Spahn, som selv blev testet positiv for covid-19 i denne uge.

Ifølge dagbladet Bild gør Tyskland forberedelser til at starte vaccinationer mod coronavirus. Bladet skriver, at det er planlagt, at oprette 60 særlige specialcentre for at sikre, at vaccinen opbevares sikkert under rette temperatur og forhold.

Delstaterne skal inden den 10. november have fundet egnede steder til disse centre.

Spahn siger til Der Spiegel, at Tyskland får udviklet betydeligt flere doser af vaccine end nødvendigt, og at Tyskland venter at kunne forsyne andre lande med vaccine.

Det er endnu ikke klart, hvilke grupper som skal vaccineres først - ud over at læger, sygeplejersker og andre i sundhedssektoren står i forreste række.

Spahn siger, at han venter, at et digitalt aftalesystem skal inddrages i forbindelse med organiseringen af vaccinationerne.

