Tysk minister: Vi er forpligtet til at hjælpe afghanere

Afghanere, der har arbejdet sammen med tyske styrker i Afghanistan, bør få asyl i Tyskland, siger minister.

Afghanere, der har hjulpet tyske styrker under krigen i Afghanistan, bør få lov til at komme ind i Tyskland.

Det siger den tyske forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, til nyhedsbureauet dpa.

- Jeg mener, at det er en dyb forpligtelse for Tyskland ikke at efterlade disse mennesker uden beskyttelse, når vi nu endelig forlader Afghanistan, siger hun.

Tysklands væbnede styrker beskæftiger omkring 300 lokale personer i Afghanistan.

- Vi taler om mennesker, der har arbejdet sammen med os trods risiko for deres egen sikkerhed. I visse tilfælde i årevis. Nogle har også kæmpet sammen med os og ydet deres personlige bidrag, siger Annegret Kramp-Karrenbauer.

Hun meddelte tidligere denne uge, at de tyske styrker i Afghanistan bliver trukket hjem inden september.

Det sker, efter at USA's præsident, Joe Biden, onsdag oplyste, at det amerikanske militær i maj indleder en tilbagetrækning af samtlige sine soldater i Afghanistan.

Soldaterne skal være ude af landet senest 11. september - årsdagen for en stribe angreb på amerikansk jord i 2001.

- Vi har altid sagt, at vi går ind sammen, og at vi går ud sammen, sagde Annegret Kramp-Karrenbauer efter udmeldingen fra Biden til den tyske tv-station ARD.

Danmark besluttede ligeledes onsdag at afslutte næsten 20 års militær tilstedeværelse i Afghanistan inden for de kommende måneder.

- Vi vil gradvist foretage den militære tilbagetrækning i fællesskab med Nato og USA, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), efter at Udenrigspolitisk Nævn havde givet regeringen mandat til at indlede tilbagetrækningen.

/ritzau/