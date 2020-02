Tysk minister: Vi er på randen af coronavirus-epidemi

Tysklands sundhedsminister opfordrer landets hospitaler til at tage bestik af deres epidemiberedskab.

Tyskland er på randen af en coronavirus-epidemi. Det siger landets sundhedsminister, Jens Spahn, som henviser til, at der er konstateret nye tilfælde, som ikke længere kan spores tilbage til deres oprindelige smittekilde i Kina.

Spahn opfordrer indtrængende delstaternes sundhedsministre samt personalet på landets hospitaler til at tage bestik af deres epidemiberedskab.

- Kæderne af smitte er til dels ikke længere til at spore, og det er noget nyt.

- Et stort antal personer har været i kontakt med patienterne, og dette er en stor ændring i forhold til, at vi havde 16 patienter, hvor smittekilderne frem til nu har kunnet spores tilbage til Kina, siger han.

Et tysk par, som er blevet smittet med coronavirus, har deltaget i det lokale karneval.

De har også besøgt Holland i de 10 dage, hvor de var smittet uden at vide det, siger embedsmænd i Berlin.

Myndighederne i Nordrhein-Westfalen kæmper en kamp mod tiden for at hindre udbredelse af smitte ved at forsøge at spore alle, som parret har været i kontakt med i deres hjemdistrikt, Heinsberg.

- Den smittede mand, som er 47 år, er alvorligt syg. Hans 46-årige kone, som er børnehavepædagog, har lungebetændelse og feber, men hendes tilstand er ikke så kritisk som hendes mands, siger læge Dieter Häussinger i Düsseldorf.

Det vides ikke, hvordan parret er blevet smittet.

Ifølge dpa er børnene i institutionen, hvor kvinden arbejder, blevet bedt om at blive hjemme.

Der er også indlagt to personer med virusset i byen Tübingen. De har begge tilknytning til en 25-årig studerende, som tidligere er bekræftet smittet.

Den ene af de smittede er en 24-årig kvinde, som sammen med den 25-årige har rejst i Milano for nylig.

Den anden smittede er den 25-åriges far, som er overlæge på Tübingens universitetshospital.

Tyskland har i alt 19 bekræftede coronavirus-tilfælde.

14 af tilfældene er relateret til en underleverandør af reservedele til biler i München-området.

To personer er ved at blive undersøgt, og hvis de testes positive er antallet af kendte tilfælde i Tyskland 21.

/ritzau/Reuters