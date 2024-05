Tysk minister: Vi holder skarpt øje med demonstration i Hamburg

Ifølge Tysklands indenrigsminister, Nancy Faeser, holder landets sikkerhedsmyndigheder et skarpt øje med islamistiske miljøer Tyskland.

- Vi bruger alle instrumenter, vi har til rådighed. Fra overvågning til intens efterforskning, siger hun til tyske Funke Mediengruppe ifølge nyhedsbureauet dpa.

I løbet af de seneste måneder alene har myndighederne ved flere lejligheder reageret for at forebygge planlagte angreb, lyder det.

Nancy Faeser fremhæver blandt andet personer, der deltog i en islamistisk demonstration i storbyen Hamburg i slutningen af april med et ønske om at etablere et kalifat baseret på sharialovgivning.

De personer har myndighedernes opmærksomhed, siger hun.

- Vi kan kun forbyde grupper, hvis der er opfyldt nogle høje juridiske krav, forklarer ministeren.

Bevægelsen Muslim Interaktiv, som i Tyskland er blevet kategoriseret som ekstremistisk, planlægger lørdag eftermiddag at gå på gaden i en demonstration.

Her skal de dog overholde en række regler.

Blandt andet er det forbudt at opildne til had eller vold, ligesom det er forbudt at nægte Israel retten til at eksistere.

I slutningen af april blev der til en demonstration - som også var organiseret af Muslim Interaktiv - opfordret til oprettelsen af et kalifat for at løse sociale problemer.

Det udløste vrede på tværs af Tyskland.

Nancy Faeser siger, at hun er enig med de forbud, som regeringen har vedtaget.

- Det gør det muligt at gribe øjeblikkeligt og hårdt ind, hvis demonstrationen på aggressiv vis opfordrer til etableringen af et kalifat i Tyskland og hvis Israels eller jøders ret til at eksistere bliver nægtet, siger hun.

Sikkerhedsmyndighederne holder også tæt øje med, om forbuddet mod den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas og mod den palæstinensiske gruppe Samidoun, bliver overholdt, lyder det.

