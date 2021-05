Tysk minister vil have covid-19 booster-vacciner til EU

Tysklands sundhedsminister vil have indkøbt vacciner til 2022 og 2023. Især vacciner til "genopfriskning".

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, vil have EU-Kommissionen til at bestille covid-19 booster-vacciner til 2022 og 2023 fra mindst fire forskellige medicinalvirksomheder.

Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters har set.

En booster-dosis vil sige, at man genopfrisker en vaccination med en enkelt dosis.

- Det er min faste overbevisning, at det bliver uundgåeligt at blive ved med at søge om at kunne opkøbe vaccinebeholdninger - også til 2022/2023 - deriblandt vacciner baseret på forskellige teknologier og fra forskellige virksomheder, som er i stand til at levere til tiden, skriver Spahn i brevet.

- Derfor bør der være inkluderet to mRNA-vacciner og mindst to andre teknologier. Jeg håbet meget på, at I kan støtte en sådan fremgangsmåde, skriver Spahn i brevet til EU-Kommissionen. Brevet er dateret den 6. maj.

/ritzau/Reuters