Tysk nødhjælp til Gaza kaldes for patetisk i strid ved FN-domstol

Det er patetisk, når Tyskland med den ene hånd donerer nødhjælp til nødlidende palæstinenserne i Gaza, og med den anden sender våben til Israel, mener styret i det sydamerikanske land Nicaragua.

Derfor har landet rejst en sag mod Tyskland ved Den Internationale Domstol (ICJ) i den hollandske by Haag.

Våbenleverancerne skal stoppe, og det vil Nicaragua have domstolen, der er den øverste retsinstans i FN-systemet, til at sørge for.

Landet er repræsenteret af advokaten Daniel Müller, som mandag fremlægger sine argumenter i retten.

- Det er i den grad en patetisk undskyldning til de palæstinensiske børn, kvinder og mænd at levere humanitær hjælp, blandt andet fra luften, med den ene hånd og så sørge for det militære udstyr, som bruges til at dræbe og udslette dem, med den anden hånd, siger Nicaraguas advokat.

Nicaragua mener, at Tyskland med sine våbenleverancer bryder FN's folkedrabskonvention, som blev nedskrevet i 1948 i kølvandet på holocaust.

Den tyske regering burde ifølge Nicaragua vide, at der er risiko for, at Israel begår folkedrab i Gaza ved hjælp af våben fra Tyskland.

Også Nicaraguas ambassadør i Holland kommer til orde i retten.

- Tyskland synes ikke at kunne skelne mellem selvforsvar og folkedrab, siger ambassadøren, Carlos Jose Arguello Gomez.

Tyskland får mulighed for at svare igen, når sagen fortsætter tirsdag.

En talsmand for det tyske udenrigsministerium har dog allerede kommenteret anklagerne fra Nicaragua.

- Tyskland har hverken overtrådt folkedrabskonventionen eller den humanitære folkeret, og dette vil vi redegøre for ved Den Internationale Domstol, sagde talsmanden, Sebastian Fischer, inden første høring.

Den Internationale Domstol er etableret for blandt andet at afgøre tvister mellem stater.

Domstolen har fået en central rolle i forbindelse med krigen i Gaza, hvor blandt andet Sydafrika ad flere omgange har forsøgt at få den til at gribe ind over for Israels fremfærd i det palæstinensiske område.

I en separat sag har Sydafrika beskyldt Israel for at begå folkedrab i Gaza, hvilket Israel afviser. Indtil videre har ICJ i den pågældende sag givet Israel ordre om, at gøre så meget som muligt for at hindre folkedrab.

Domstolens afgørelser er i princippet bindende, men den har ikke mulighed for at gennemtvinge dem.

/ritzau/AFP