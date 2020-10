Tysk økonomi vender stor nedtur til historisk stærk vækst

Tyskland havde stærk vækst i tredje kvartal. Men stigende smittetal og nye coronatiltag kan bremse den igen.

Den tyske økonomi har genvundet en del af det tabte efter at have været sendt til tælling af coronakrisen tidligere i år.

Det viser tal fra Tysklands statistikbureau fredag.

Tysk økonomi voksede med 8,2 procent i tredje kvartal. Det er næsten et procentpoint mere end de 7,3 procent, analytikere på forhånd havde ventet.

Trods de pæne tal er tysk økonomi dog fortsat godt fire procent mindre end for et år siden.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmeier, forventer, at økonomien herfra vil tøffe videre i et støt tempo og være helbredt for coronarelaterede symptomer senest i 2022.

- Vi har formået at redde mange job under denne pandemi, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Stigningen i den økonomiske aktivitet kommer efter tilbagegang i både første og andet kvartal.

- Tyskland havde historisk stærk vækst i tredje kvartal. Den høje vækst skal dog ses i lyset af en endnu større nedtur i starten af året. Tysk økonomi er fortsat 4,3 procent mindre end for et år siden, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

Han ser dog sorte skyer i horisonten.

- Genopretningen er desværre allerede rendt ind i nye problemer her i fjerde kvartal. Stigende smittetal og nye restriktioner kan helt afspore de positive takter, siger Allan Sørensen.

Også seniorøkonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv vurderer, at vi ikke kommer til at se samme høje vækst i indeværende kvartal, selv om genopretningen fortsætter.

- Smitten stiger i øjeblikket i meget hastige skridt over Tyskland og har allerede medført en række nye restriktioner. Det kommer til at sætte en kæp i hjulet på genopretningen af Tysklands økonomi, mener han.

På grund af coronapandemien forventer tyske myndigheder, at økonomien samlet set vil krympe med 5,5 procent i år.

Det har også betydning for den danske eksport. I flere årtier har Tyskland været det største eksportmarked for Danmark. Men i år har eksporten til USA været større.

Over det seneste år har Danmark eksporteret varer for 157 milliarder kroner til Tyskland. USA har købt danske varer og tjenester for 167 milliarder kroner, viser tal fra DI.

