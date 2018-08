Tysk par dømt for at sælge kvindens søn på nettet

Et tysk par er af retten i Tyskland blevet dømt for at sælge kvindens søn til prostitution på nettet.

En kvinde og hendes mand er tirsdag blevet idømt lange fængselsstraffe i Tyskland efter salget af kvindens mindreårige søn.

Drengen blev ifølge dommen handlet som sexslave på det mørke internet, hvor lyssky handler finder sted i et forsøg på at undgå offentlighedens søgelys.

Han er i dag ti år gammel.

Ved en domstol i den tyske by Freiburg blev den 48-årige mor, Berrin Taha, idømt 12,5 års fængsel. Hendes mand, Christian Lais, fik 12 års fængsel.

Retten fandt, at parret havde udsat drengen for seksuelt misbrug og solgt ham gentagne gange på det mørke internet i perioden maj 2015 til August 2017.

Parret blev kendt skyldige i voldtægt, seksuelt misbrug af børn, tvungen prostitution og deling af børneporno.

Parret skal også betale en bøde på 42,500 euro svarende til over 300.000 kroner.

/ritzau/AFP