Tysk politi anholder 12 for terrorplaner

Ifølge tyske anklagere havde 12 anholdte planer om at "knuse staten" med angreb mod politikere og muslimer.

Tysk politi har fredag anholdt 12 personer med tilknytning til en yderliggående højrefløjsgruppe.

Fire af dem mistænkes for at have planlagt angreb mod politikere, muslimer og asylansøgere.

De otte øvrige mistænkes for at have støttet gruppen. De skal angiveligt have indvilget i at "støtte gruppen økonomisk, levere våben til den eller tage del i fremtidige angreb".

Det siger anklagemyndigheden i byen Karlsruhe.

Planerne havde endnu ikke ført til konkrete angreb.

Ifølge anklagemyndigheden stiftede fire af de anholdte det, som anklagerne betegner som "en terrororganisation", i september sidste år.

De har jævnligt holdt møder og kontaktet hinanden telefonisk og på nettet.

Anklagemyndigheden siger i en udtalelse, at de anholdte havde en plan om at "knuse staten og den civile retsorden" i Tyskland og "skabe forhold, der minder om borgerkrig".

De 12 mistænkte tæller også en politibetjent, der tidligere har været suspenderet fra tjeneste på grund af mistanke om, at han havde forbindelser til den yderste højrefløj.

Det meddeler en kilde i indenrigsministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen ifølge nyhedsbureauet AFP.

De 12 mistænkte er anholdt i seks forskellige delstater. De ventes fredag eller lørdag at blive fremstillet for en dommer, som så skal beslutte, om de skal varetægtsfængsles eller løslades.

Yderligere én person er mistænkt i sagen, men endnu ikke anholdt.

Den tyske regering optrappede sidste år indsatsen mod politisk vold fra højregrupper. Indsatsen kom efter en periode med flere hadforbrydelser.

Blandt andet blev den kristendemokratiske politiker Walter Lübcke, som var engageret i flygtningespørgsmål, dræbt i juni.

I oktober blev Tyskland rystet af et angreb mod en synagoge i byen Halle, hvor to mennesker blev dræbt. En mistænkt med bånd til den yderste højrefløj er anholdt i den sag.

Siden da er de tyske våbenlove blevet strammet, og myndighederne har fået bedre muligheder for at overvåge mistænktes aktivitet på nettet.

