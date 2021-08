Tysk politi anholder brite mistænkt for spionage for Rusland

Tysk politi har anholdt en britisk mand ansat på den britiske ambassade i Berlin på mistanke om spionage for Rusland.

Det oplyser den tyske statsanklager onsdag.

Manden bliver af statsanklageren blot kaldt David S. Britisk politi oplyser, at han er 57 år.

David S. mistænkes for at have videregivet dokumenter til den russiske efterretningstjeneste til gengæld for kontanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mindst én gang har han videregivet dokumenter, som han har skaffet sig via sine professionelle aktiviteter, til en repræsentant for Ruslands efterretningstjeneste, står der i en meddelelse fra statsanklageren.

- Den anklagede modtog til gengæld for sin videregivelse af information en hidtil ukendt mænge kontanter.

Mandens arbejdsplads og lejlighed er blevet undersøgt af politiet. Han blev anholdt tirsdag i Potsdam få kilometer sydvest for Berlin.

David S. vil blive stillet for en særlig undersøgelsesdommer senere onsdag.

Anholdelsen er et resultat af et samarbejde mellem britisk og tysk politi.

Britisk politi har bekræftet anholdelsen af manden og tilføjer, at han er mistænkt for lovbrud i forbindelse med "aktiviteter som efterretningsagent".

Ledere af britiske efterretningstjenester har tidligere udtalt, at både Kina og Rusland har forsøgt at stjæle følsomme oplysninger samt at blande sig i valg.

Russiske agenter beskyldes også for at have udført angreb på den tidligere russiske spion Sergej Skripal på britisk jord i 2018.

Storbritannien bekendtgjorde i maj, at man havde planer om i højere grad at slå ned på trusler fra fremmede magter.

Der er blandt andet foreslået en ny lov, der skal udvide sikkerhedstjenesternes beføjelser.

/ritzau/Reuters