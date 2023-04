Tysk politi anholder mistænkt for knivstikkeri i fitnesscenter

Tysk politi har anholdt en mistænkt i forbindelse med et knivstikkeri i et fitnesscenter i den tyske by Duisburg.

Det oplyser den offentlige anklager i Duisburg søndag formiddag til det tyske nyhedsbureau dpa.

Fire mennesker blev alvorligt såret under angrebet, som fandt sted tirsdag aften, hvor en mand gik til angreb på flere mennesker i fitnesscenteret.

Den mistænkte er 26 år gammel og vil blive stillet for en dommer mandag.

Personen blev anholdt kort efter midnat, oplyser anklageren.

Der blev blandt andet anvendt overvågningsvideo til at identificere den mistænkte.

Fredag offentliggjorde politiet billeder af den mistænkte.

Herefter kom der henvendelser til myndighederne, som der blev fulgt op på, skriver det tyske medie Spiegel. Mediet melder, at den mistænkte blev anholdt i sin bolig i Duisburg.

Der var blevet udlovet en dusør på 2000 euro - svarende til knap 15.000 kroner - for oplysninger, der kunne føre til, at den mistænkte blev pågrebet.

Politiet havde inden da advaret folk imod at henvende sig direkte til personen.

En 21-årig var fredag fortsat i livsfare efter angrebet, oplyste politiet ifølge Spiegel. De øvrige ofre, som angiveligt ikke direkte var mål for angrebet, er uden for livsfare.

Der kendes ikke umiddelbart noget motiv til angrebet. Det skriver det tyske medie Bild.

Ifølge den foreløbige efterforskning kendte ofre og den mistænkte ikke hinanden. Det antages foreløbig, at der var tale om et amokløb.

Der bor omkring 500.000 mennesker i Duisburg, som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Byen ligger omkring 70 kilometer nord for Köln.

