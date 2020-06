Tysk politi bevogter karantæneramt boligblok efter sammenstød

Beboere, der er isoleret i boligblok ramt af coronavirus, gik lørdag til angreb på politi i Göttingen.

Politiet i den tyske by Göttingen har sendt ekstra mandskab til en boligblok, hvor beboerne i øjeblikket er sat i karantæne på grund af et udbrud af coronavirus.

Det skyldes, at en stor del af beboerne lørdag valgte at gå til angreb på politiet i et forsøg på at komme ud af deres isolation.

Det skriver blandt andet britiske BBC.

Torsdag blev de omkring 700 beboere i bygningen sat i karantæne, efter at to personer blev testet positive for virusset.

Resultaterne af yderligere test viste fredag, at 120 af beboerne i bygningen var smittet med coronavirus.

Karantænen blev dog lørdag tilsyneladende for meget for omkring 200 beboere, der forsøgte at komme ud af bygningen.

Det førte imidlertid til sammenstød med de politibetjente, der bevogtede boligblokken.

Her blev betjentene blandt andet angrebet med fyrværkeri, sten, flasker og metalstænger. Otte betjente blev såret under episoden, oplyser myndighederne ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Beboere, der bliver testet negative for coronavirus, skal gennemgå endnu en test, der også skal vise et negativt resultat, før de får grønt lys til at forlade bygningen.

Ifølge bystyret i Göttingen er flere af lejlighederne i boligblokken overfyldte. Lejlighederne er mellem 19 og 39 kvadratmeter, og i mange af dem bor der to voksne og op til fire børn.

