Tysk politi efterforsker mulig forgiftning af eksilrussere

Politiet i Tyskland efterforsker en sag om mulig forgiftning af en russisk journalist og en russisk aktivist.

De to blev syge efter et møde med eksilrussere i Berlin.

Det oplyser tysk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- En efterforskning er blevet iværksat. Undersøgelsen pågår, siger en talsmand for politiet i Berlin til AFP.

Det russiske medie Agentstvo skrev tidligere på ugen om sagen. Her fremgik det, at de to eksilrussere deltog i mødet 29.-30. april.

Mødet var arrangeret af Mikhail Khodorkovskij, der offentligt har vendt sig mod det russiske styre.

Journalisten fik symptomer allerede under mødet i Berlin. Hun blev herefter behandlet på Charité Universitetshospital i den tyske hovedstad.

Samme hospital behandlede den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, efter han blev forgiftet i august 2020.

Den russiske aktivist, der også fik symptomer på forgiftning, er leder af organisationen Free Russia Foundation. Hun har boet i USA, siden hun for ti år siden så sig nødsaget til at forlade Rusland.

Aktivisten, der hedder Natalia Arno, rejste til Prag efter mødet i Berlin. Mens hun var i Prag, fik hun symptomer på en mulig forgiftning, skriver AFP.

I et opslag på Facebook fortæller hun, at hun både følte en skarp smerte og følelsesløshed efter mødet i Berlin.

Symptomerne er fortsat, men hun har fået det bedre.

Ifølge AFP har styret i Moskva afvist at være involveret i den mulige forgiftning af eksilrusserne.

I sagen om Aleksej Navalnyj kunne flere europæiske laboratorier bekræfte, at den russiske oppositionspolitiker i 2020 var blevet forgiftet med nervegiften Novitjok.

Efter behandlingen i Tyskland vendte Navalnyj tilbage til Rusland. Siden januar 2021 har han været indsat i en straffekoloni, hvor han blandt andet afsoner en dom for bedrageri.

