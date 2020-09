Tysk politi ransager betjentes hjem i sag om nazipropaganda

200 tyske politifolk har i sag om nazistisk propaganda gennemført razziaer mod kolleger på 34 politistationer.

200 tyske politifolk har i en sag om spredning af nazistisk propaganda gennemført razziaer mod 34 politistationer og politibetjentes private hjem.

Det oplyser indenrigsministeren i Nordrhein-Westfalen - Tysklands mest befolkningsrige delstat.

De opsigtsvækkende razziaer, der fandt sted onsdag, er en del af den tredje sag om ekstremisme i Tysklands politi og militær inden for kort tid.

Delstats-indenrigsminister Herbert Reul, siger, at razziaerne, som også omfattede flere politifolks private hjem, var rettet mod 11 hovedmistænkte.

De mistænkte menes at have spredt over 100 nynazistiske billeder i grupper på beskedtjenesten WhatsApp. Det er blandt andet fotos af hagekors, af Adolf Hitler og et digitalt bearbejdet foto af en flygtning i et gaskammer i en koncentrationslejr.

- Der er tale om den værste og mest frastødende form for hadpropaganda, som opildner til racehad, siger Reul.

Ministeren venter, at efterforskningen vil afsløre flere chats med stødende indhold.

I alt 29 politibetjente står over for disciplinærsager og er blevet suspenderet indtil videre.

En talsmand for det føderale indenrigsministerium i Berlin kalder sagen "stærkt foruroligende". Ministeriet kræver en hurtigt og effektiv efterforskning for at få fastslået omfanget af højreekstremes infiltration af politiet.

- Dette stiller politiet i hele Tyskland i et dårligt lys. Det er et slag i ansigtet på politibetjente, som dagligt har demonstreret deres store loyalitet over for det frie demokrati under vanskelige omstændigheder, siger ministeriets talsmand, Steve Alter.

Aktionen i Nordrhein-Westfalen kommer efter, at det tyske forsvarsministerium i juni officielt opløste dele af den tyske hærs elitestyrke KSK efter flere episoder om nazistiske holdninger hos nogle af dens medlemmer.

I juli blev en politimand og hans kone mistænkt for at stå bag trusselsbreve. Brevene var blevet sendt til politikere og andre personer med underskriften "NSU 2.0" - en nazistisk undergrundsgruppe, som udførte mindst ti drab i årene 2000-2007.

/ritzau/AFP