Tysk politi udelukker kvindelig hjælp under gidseltagning

En 20-årig mand, som mistænkes for at stå bag en timelang gidseltagning på et apotek i den tyske by Karlsruhe fredag, handlede alene.

Det fastslår tysk politi lørdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Udmeldingen kommer, efter at politiet i første omgang oplyste, at det var uvist, om gerningsmanden handlede alene.

I den indledende efterforskning var der således tegn på, at manden kunne have haft en kvindelig medgerningsmand blandt de formodede gidsler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det udelukker politiet altså nu.

- Den 20-årige handlede alene, siger talsmand for politiet Dennis Kohl ifølge dpa.

Den mistænkte, som er kendt af politiet i forvejen, holdt fredag 11 personer som gidsler i næsten fem timer, indtil specialstyrker stormede apoteket og overmandede ham.

Gerningsmanden var bevæbnet.

Ifølge polititalsmanden var det et haglgevær, han var i besiddelse af.

Af de oprindelige 11 gidsler havde otte ifølge politiet været i stand til at gemme sig i bygningen. Tre blev tilbageholdt af den mistænkte.

Ingen kom fysisk til skade under hændelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Polititalsmand Dennis Kohl fortæller, at politiet modtog adskillige alarmopkald fra apoteket, mens gidseltagningen udspillede sig.

Politiet ankom til stedet blot to minutter senere.

Den mistænkte, som er tysk statsborger, er kendt af politiet i forvejen for blandt andet vold og ejendomsrelateret kriminalitet, oplyser Kohl.

Af hensyn til efterforskningen har politiet endnu ikke givet oplysninger om gidseltagerens krav såsom en løsesum.

Den tyske avis Stuttgarter Zeitung skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters, at gidseltageren krævede en løsesum på et etcifret millionbeløb i euro.

Den information har politiet ikke villet kommentere.

/ritzau/