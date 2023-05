Tysk politi udfører landsdækkende aktion mod klimaaktivister

Tysk politi har onsdag foretaget en målrettet aktion mod klimaaktivister fra gruppen Letzte Generation (på dansk Sidste Generation).

Det fremgår af en udtalelse fra politi og anklagere i den tyske delstat Bayern.

Aktionen er en del af en efterforskning af syv personer på mellem 22 og 38 år. De er mistænkt for at "danne eller støtte en kriminel organisation".

Letzte Generation benytter sig af vidtgående metoder for at sætte fokus på deres dagsorden. De har blandt andet sultestrejket, lavet hundredvis af vejblokader og kastet kartoffelmos på et kendt Monet-maleri.

Nogle tyske politikere har beskrevet dem som "klimaterrorister". Selv mener de, at deres protester er afgørende for at afværge en klimakatastrofe.

Politiets aktion onsdag har omfattet ransagninger af 15 ejendomme.

De syv mistænkte anklages for via gruppens hjemmeside at "organisere en indsamling for at finansiere yderligere kriminelle foretagender".

Gruppen skal have indsamlet mindst 1,4 millioner euro - cirka 12 millioner kroner. Ifølge anklagerne "blev pengene så vidt vides primært brugt af organisationen til at gennemføre flere forbrydelser".

Det er ikke specificeret, hvilke forbrydelser der skal være tale om.

Myndighederne har dog henvist til to af de mistænkte, der menes at have forsøgt at sabotere en olieledning mellem Trieste i Italien og Ingolstadt i Tyskland. Ledningen er beskrevet som "kritisk infrastruktur" i Bayern.

Flere Letzte Generation-medlemmer har de seneste uger været i retten. Det er sket efter vejblokader, hvor de blandt andet har limet sig fast til asfalten.

Den slags ikkevoldelig civil ulydighed er en metode, som også er blevet brugt af den store britiskbaserede klimaaktivstgruppe Extinction Rebellion.

/ritzau/AFP