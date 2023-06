Tysk politiker sigtet for at bruge et nazistisk udtryk

En tysk politiker fra partiet Alternative für Deutschland er blevet sigtet for at bruge et nazistisk udtryk.

Det oplyser anklagemyndigheden i Halle i delstaten Sachsen-Anhalt.

Politikeren Björn Höcke skulle angiveligt have brugt ordene "Alles für Deutschland" under valgkampen i 2021. Det kan oversættes til "Alt for Tyskland."

Mottoet er i dag forbudt at bruge i Tyskland, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det blev brugt af det tidligere nazipartis paramilitære underorganisation Sturmabteilung (SA).

Omkring 250 mennesker var til stede, da Björn Höcke brugte udtrykket.

Alternative für Deutschland står for en højrepopulistisk, indvandrerkritisk og EU-skeptisk linje.

/ritzau/