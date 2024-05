Tysk prins afviser at være hovedmand i sag om kupplaner

Prins Heinrich XIII fra den royale Reuss-slægt afviser at være hovedmanden i en sag om ekstremistiske kupplaner i Tyskland.

Det gør han tirsdag, hvor sagen mod den 72-årige prins, som er medlem af en tidligere tysk kongefamilie, er blevet indledt.

Han står sammen med otte andre ved en domstol i Frankfurt anklaget for at være tilknyttet den yderliggående "Reichsbürger-bevægelse".

De otte tiltalte tæller blandt andet tidligere medlemmer af Tysklands væbnede styrker og et tidligere medlem af det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, AfD.

- Han er ikke en leder, siger advokat Roman von Alvensleben om prinsen.

- Han er ikke en hovedmand, og han er heller ikke medlem af en terrororganisation, fortsætter advokaten.

De såkaldte "rigsborgere" anses ikke for at være en ensartet gruppe, men generelt anerkender de ikke den moderne tyske stat. De ønsker en tilbagevenden til Det Tyske Rige, der eksisterede fra 1871 til 1945.

Anklagerne påstår, at medlemmer af gruppens paramilitære gren havde planer om et statskup.

En væbnet gruppe skulle angiveligt infiltrere Forbundsdagen i Berlin, anholde politikere og indsætte en ny midlertidig regering med Reuss som statsoverhoved.

Netværkets kupplaner blev optrevlet under en omfattende antiterroraktion i december 2022.

Fokus på første dag af retssagen var blandt andet at afklare proceduremæssige problemstillinger.

I løbet af eftermiddagen blev anklageskriftet læst op.

Ifølge tiltalen begyndte gruppens medlemmer at planlægge "Tag X" - kupdagen - i august 2021.

Gruppens medlemmer skulle have accepteret, at de måske kom til at ofre deres liv for at opnå deres mål.

Ifølge anklagemyndigheden rådede gruppen over et våbenarsenal til en værdi af omkring 3,7 millioner kroner. Konkrete forberedelser som rekruttering af militært mandskab skal også have fundet sted.

De tiltalte delte angiveligt en dyb modvilje mod de eksisterende statslige institutioner og det frie demokrati. Ifølge anklagemyndigheden var gruppens ideologi "et konglomerat af konspirationsteorier".

Retssagen i Frankfurt er den anden af tre store retssager vedrørende netværket. En første retssag mod formodede medlemmer af netværket blev indledt i Stuttgart sidst i april. Andre formodede medlemmer af netværket stilles for retten i München fra den 18. juni.

Sagen i Frankfurt er den mest højprofilerede.

Reuss tilhører en adelsfamilie, hvis titler ikke har nogen formel betydning. Det tyske monarki blev afskaffet for mere end 100 år siden.

/ritzau/dpa