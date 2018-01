Tysk rapport: Volden er steget med indvandringen

Med flygtningestrømmen til Tyskland voksede antallet af voldsforbrydelser godt 10 procent i delstat, og stigningen skyldes næsten kun flygtninge

En 22-årig syrisk flygtning myrdede i sommeren 2016 sin kæreste med en kebab-kniv i Reutlingen i den tyske delstat Baden-Württemberg. En afvist asylsøger fra Ghana voldtog i april sidste år en kvindelig campist nær Bonn. Og en 15-årig afghansk flygtning er i øjeblikket varetægtsfængslet, mistænkt for at have stukket sin ekskæreste ihjel med en køkkenkniv i den sydvesttyske by Kandel mellem jul og nytår.