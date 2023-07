Tysk redningsfartøj har reddet 200 migranter om bord

- Det civile tyske redningsfartøj "Humanity 1" har taget omkring 200 migranter om bord ved flere redningsoperationer, oplyser SOS Humanitær Organisation i Berlin.

- Skibet stødte på fire migrantbåde i havsnød natten til lørdag. Det kom migranterne til undsætning. En del af dem var ekstremt svage eller kvæstede, oplyser SOS-gruppen, som står bag skibets operationer.

De italienske myndigheder bidrog med at koordinere operationerne, hedder det.

Den første af redningsaktionerne fandt sted torsdag, meddeler SOS Humanity.

"Humanity 1" sejlede derefter til havnen Ortona i det centrale Italien med 197 overlevende om bord. Det var en strækning på over 1000 kilometer fra operationssteder nær øen Lampedusa i Middelhavet.

Men redningsfartøjet fik ikke tilladelse til at sejle ind i havnen.

I de seneste dage er tusindvis af immigranter kommet til Lampedusa og øens modtagecenter er totalt overfyldt.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde tidligere på ugen at EU bliver nødt til at gå videre i forsøget på at finde veje til at bremse "irregulær migration".

Irregulær migration omhandler tilfælde, hvor personer spontant forsøger at rejse ind i EU uden de nødvendige tilladelser.

- Vores fælles indsats viser, at EU kan nå sine mål på dette område, og vi er klar til at fortsætte med at udvikle nye måder at fremme disse mål på, herunder ved at tænke ud af boksen, skriver von der Leyen i brevet.

Danmark er del af en gruppe på omkring ti lande, som ønsker, at EU skal gå videre. Også Italien, Grækenland og Østrig ønsker yderligere handling for at bremse irregulær migration.

Aftaler med lande uden for EU er helt afgørende i unionens fremtidige asylpolitik. Det er der bred enighed om i kredsen af EU-ledere ifølge statsminister Mette Frederiksen (S).

