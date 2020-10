Tysk regering søger EU-straf af Rusland for Navalnyj-angreb

Heiko Maas mener ikke, at EU kan ignorere giftangreb på Putin-kritiker og kalder sanktioner undgåelige.

EU er forpligtet til at komme med et konsekvent og utvetydigt svar, efter at den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj tilsyneladende blev udsat for et attentatforsøg i sidste måned.

Og det svar skal komme i form af sanktioner mod Rusland. Sådan lyder det lørdag fra den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

- Jeg er overbevist om, at der ikke længere er nogen vej uden om at indføre sanktioner, siger han i et interview med online-mediet t-online.

- Sanktioner skal altid være målrettede og proportionelle. Men en sådan alvorlig overtrædelse af konventionen for kemiske våben skal ikke kunne foregå uden modsvar. Det står vi sammen om i Europa, tilføjer han.

Aleksej Navalnyj blev 20. august så syg om bord på et fly, at piloten valgte at gå ned i utide i Sibirien for at få hurtig lægehjælp til ham.

Navalnyj blev umiddelbart efter lagt i koma på et hospital i den sibiriske by Omsk.

Efter to dage blev han overflyttet til et hospital i Berlin.

Efter at have undersøgt Navalnyj konstaterede tyske eksperter, at der var "tydelige beviser" på, at han var blevet forgiftet med Novitjok - en nervegift, der blev udviklet i sovjettiden.

Siden har franske og svenske eksperter bekræftet deres tyske kollegers konklusion. Adskillige vestlige lande har krævet, at Rusland iværksætter en granskning af sagen.

Også den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har krævet en tilbundsgående undersøgelse.

- Det skal undersøges til bunds, og dem, der er ansvarlige, skal sanktioneres, sagde han fredag efter et møde et møde med tre franske ministre.

Efter 18 dage i koma blev Aleksej Navalnyj udskrevet fra Charité-hospitalet i Berlin.

/ritzau/Reuters