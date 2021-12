Tysk regering vil gå mere offensivt til værks: Bryder med Merkels pragmatiske stil over for regimer

Under sommerens tyske valgkamp blev socialdemokraternes kanslerkandidat, Olaf Scholz, beskyldt for at kopiere den afgående kansler Angela Merkel i en grad, at han fik øgenavnet ”Merkel II”. Men når den nye forbundsregering under ledelse af Olaf Scholz godkendes i Forbundsdagen på onsdag, sættes der i høj grad punktum for Merkel-æraen. Trekløver-regeringen, som består af det socialdemokratiske SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP, vil gøre Tyskland og Europa mere socialt, mere grønt og mere liberalt.