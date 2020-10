Tysk regeringsparti udskyder igen valg af leder

Dele af CDU's establishment vil forhindre mig i at blive partiformand, siger den førende kandidat.

Tysklands kristendemokratiske regeringsparti, CDU, har udskudt afstemning om en ny partileder.

Det meddeler partiets generalsekretær, Paul Ziemiak.

CDU skulle have fundet en ny leder på en planlagt partikongres i december.

Forbundskansler Angela Merkel har meddelt, at hun træder tilbage i 2021, hvor der skal være valg i Tyskland.

CDU er det største parti i det tyske parlament, Forbundsdagen. Derfor er der en vis sandsynlighed for, at den næste partileder for CDU også kan blive Tysklands næste forbundskansler.

Meningsmålinger foretaget blandt CDU's medlemmer, viser, at Friedrich Merz er favorit blandt de kandidater, der stiller op til posten som CDU-leder.

Han kritiserer partiledelsens beslutning om at udskyde valget.

- Der er dele af partiets establishment, der vil forhindre mig i at blive partiets formand, og denne partikongres er nu knyttet til det, siger han til tysk tv.

Merz, der er tidligere CDU-gruppeformand, har en komfortabel føring foran de to andre kandidater - Armin Laschet, der er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, og tidligere miljøminister Norbert Röttgen.

Samme måling viser også, at CDU-medlemmerne ville foretrække lederen af Bayerns Kristelige Sociale Union, CSU, ministerpræsident Markus Söder, som ny CDU-leder. Men Söder har afvist at stille op.

Merkel trak sig som partileder i 2018 og meddelte, at hun ikke genopstiller som kansler ved valget næste år.

I december 2018 blev Annegret Kramp-Karrenbauer valgt som ny partileder ved en afstemning, hvor Friedrich Merz blev en tæt nummer to. Men Kramp-Karrenbauer meddelte tidligere i år, at hun trækker sig som partileder.

1001 delegerede fra CDU skulle have holdt møde i Stuttgart den 4. december. Der er endnu ikke sat en ny dato på partikongressen.

CDU's ledelse vil i januar beslutte, om mødet skal holdes online med brevafstemning om den næste leder. Det afhænger af udviklingen i coronasituationen.

/ritzau/dpa