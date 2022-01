Tysk rumselskab slår alarm om skrot og hærværk i atmosfæren

Skrot og vragrester i rummet - fra blandt andet ødelagte satellitter - giver i stigende grad udfordringer i atmosfæren.

Det mener OHB, der er et af Europas største rumselskaber.

- Det er et problem, lyder det fra selskabets direktør, Marco Fuchs.

Ifølge ham er der brug for nogle helt klare og forpligtende regler for, hvordan satellitter på en sikker måde skal fjernes, når de ikke længere bruges.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De grundlæggende regler eksisterer allerede, siger han og efterlyser blandt andet strengere sanktioner og øget overvågning.

Derudover kritiserer han, hvad han kalder "ondsindet" rumskrot.

Det er blandt andet en henvisning til, at Rusland for nylig ødelagde en spionsatellit, der var ude af drift, med en særlig raket.

- Det er selvfølgelig katastrofalt, når man forurener store områder i rummet med skrot, bare for at vise at man kan skyde satellitter ned, siger han.

OHB-direktøren siger, at alle cirka 100 nationale rumagenturer på globalt plan må samarbejde om udfordringen. En løsning kunne eksempelvis være at bygge satellitter på en måde, så de brænder op i atmosfæren efter brug.

Udregninger viser angiveligt, at der allerede er over en million vragrester, der er mere end en centimeter store i rummet. Der vurderes at være over 330 millioner vragrester, der er større end en millimeter.

Der har længe været regler for skrot og vragrester i rummet. Men der er brug for bindende traktater og nationale rumlove.

Sådan lyder det fra astrofysiker Manuel Metz fra DLR. Det er Tysklands forskningscenter for aeronatuik og rummet.

Ifølge ham udgør store vragrester særligt en betragtelig fare. Hvis de ramler sammen med andre objekter, kan det give tusindvis af mindre stykker skrot.

/ritzau/dpa