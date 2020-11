Tysk smittespredning er faldende efter delvis nedlukning

Tyskland genindførte tidligere i november strammere restriktioner for at mindske smittespredningen.

Der er tegn på, at smittekurven er aftagende i Tyskland.

Det oplyser Lothar Wieler, chef for Robert Koch Instituttet (RKI), som følger den tyske smitteudvikling, torsdag.

- Kurven er ved at flade ud, siger han.

Han tilføjer, at det viser, "at vi ikke er hjælpeløse over for virusset", og at regler som fysisk afstand og mundbind kan hjælpe med at mindske coronavirussets udbredelse.

Tyskland registrerede 21.866 nye smittetilfælde det seneste døgn ifølge data fra RKI.

Kontakttallet er faldet til 0,89. Det betyder, at 100 personer smitter 89 andre, hvilket er et tegn på, at epidemien er aftagende.

Ifølge RKI kunne kontakttallet uden restriktioner meget vel være på 3 eller 4. I så fald ville 100 personer smitte 300 eller 400 andre.

Selv om antallet af nye smittetilfælde af faldende, advarer RKI-chefen om, at situationen på landets hospitaler kan forværres de kommende uger.

- Vi skal undgå, at situationen spidser til, siger Lothar Wieler.

Han opfordrer derfor tyskerne til at holde antallet af sociale kontakter på et minimum.

Tyskland genindførte strammere restriktioner tidligere i november for at mindske smittespredningen.

Frem til udgangen af november skal restauranter, barer, sportshaller, biografer, teatre og andre kulturinstitutioner holde lukket.

Derudover er forsamlingsforbuddet blevet sænket, så højst ti personer fra to forskellige husholdninger må samles.

/ritzau/AFP