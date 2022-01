Tysk sundhedsminister: Vaccinationer bør være obligatoriske

Det er naivt at tro, at pandemien er ved at gå i sig selv. Farligere varianter kan dukke op, siger minister.

Den eneste vej ud af pandemien er at gøre vaccinationer obligatoriske, og det er naivt at regne med, at varianten omikron bliver afslutningen på pandemien.

Det siger Tysklands sundhedsminister, Karl Lauterbach, i et interview søndag med avisen Welt ifølge mediet dw.de.

- Vi har stadig brug for obligatoriske vaccinationer, siger Lauterbach uden at specificere det nærmere.

Hidtil har de tyske lovgivere kun stillet krav om, at visse ansatte i sundhedsvæsnet skal lade sig vaccinere mod covid-19.

Den 58-årige Lauterbach, der er læge, professor i medicin og blandt meget andet har studeret epidemiologi på universitetet Harvard i USA, er også afvisende over for idéen om, at såkaldt flokimmunitet er en løsning, der kan vriste verden fri af coronakrisen.

- Det vil skabe store problemer at regne med, at alle før eller siden bliver smittet og opnår immunitet, siger han.

Flokimmunitet opnås, når en stor andel af en befolkning er immune over for en smitsom sygdom. Det mindsker risikoen for, at sygdommen spreder sig.

Omikronvarianten af virusset lader indtil videre til at være mildere end andre varianter. Men Lauterbach advarer om, at "mange mennesker vil blive alvorligt syge, hvis der ikke gribes ind over for omikron".

- For vores børn vil det være et fuldstændig uansvarligt eksperiment, skrev han tidligere på ugen i et tweet.

Han advarer også om muligheden for, at en ny og mere farlig variant kan komme i omløb.

- Prøv at forestil dig, at omikron var væsentlig mere dødbringende. Så ville vi være i eksistentiel fare nu. Ingen kan garantere, at der ikke snart vil udvikle sig en variant, der er meget farligere.

I Tyskland er 71 procent af den samlede befolkning færdigvaccineret ifølge statistiksiden Our World in Data.

I Europa er Østrig det eneste land, som har gjort vaccination mod covid-19 obligatorisk. Kravet træder i kraft 1. februar.

Den østrigske kansler, Alexander Schallenberg, har begrundet det med, at det er den eneste måde at komme ud af en ond cyklus af smittebølger.

/ritzau/