Tysk talsmand: Fred umulig hvis Hamas kan angribe igen

- Det er ikke muligt at få etableret en varig fred i Mellemøsten, så længe Hamas er i stand til at fortsætte sine angreb fra Gazastriben, siger en talsmand for det tyske udenrigsministerium fredag ifølge Reuters.

Han siger, at den tyske regering opfordrer til nye våbenhviler. Han tilføjer, at Israel bør undgå, at civile bliver berørt under angreb mod Hamas.

- Israel er forpligtet af de humanitære love og regler, understreger han.

Israel intensiverede sine angreb i Gaza igen fredag og bombede på langs i enklaven, hvorved hundredvis blev dræbt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det israelske militær sagde fredag, at det havde udvidet angrebene og ramt over 450 mål i Gaza i løbet af 24 timer.

Både indbyggere i Gaza og det israelske militær melder om kampe i de nordlige områder, hvor Israel tidligere har sagt, at landets soldater havde afsluttet langt størstedelen af deres opgaver.

Ifølge Gazas sundhedsministerium, som kontrolleres af Hamas, er 350 personer blev dræbt torsdag Det samlede antal dræbte er dermed opgjort til 17.170.

Israel blev angrebet af Hamas den 7. oktober. Omkring 1200 personer blev dræbt og mindst 3000 såret under angrebet på flere israelske kibbutzer, byer og en musikfestival nær grænsen til Gaza. Hamas tog over 240 som gidsler i henhold til israelske oplysninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israel indledte derefter en krig, der har til formål at ødelægge Hamas og dets muligheder for at angribe igen.

Det israelske militær siger, at det fundet våben og tunneler i området ved al-Azhar Universitetet i Gazastriben, og det siger, at Hamas bruger universitetsområderne til dets aktiviteter.

En af de fundne tunneler siges at gå fra universitetet til en skole en kilometer derfra. Israelske soldater siger, at de har fundet sprængstoffer og raketter i tunnelen.

/ritzau/Reuters