Tysk togpersonale varsler 50 timers strejke i hele landet

Borgere, der skal rejse med tog i Tyskland i starten af næste uge, må forvente store forsinkelser.

Fagforeningen EVG varsler således strejke blandt det tyske togpersonale, som EVG repræsenterer.

Strejken rammer over hele Tyskland og begynder klokken 22 dansk tid søndag. Strejken ventes at vare frem til midnat natten til onsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

DSB oplyser, at det for nu ikke vil have nogen konsekvenser for togtrafikken mellem Danmark og Tyskland.

Det er DSB, der står for transporten mellem eksempelvis København og Hamborg, selv om man har købt en billet fra det tyske togselskab Deutsche Bahn, lyder det fra statsvirksomheden.

De tyske arbejdere kræver højere løn for at være i stand til at overkomme den stigende inflation, der er skyld i højere priser.

- Arbejdernes tålmodighed er opbrugt, siger Cosima Ingenschay, næstformand i EVG.

- Vi er tvunget til at strejke i 50 timer for at vise, hvor alvorlig situationen er.

HR-chef i Deutsche Bahn er ingenlunde tilfreds med meldingen.

- Denne vanvittige strejke er fuldstændig ubegrundet og overdreven, siger Martin Seiler.

- Millioner af rejsende vil ikke komme derhen, de vil.

Selskabet forventer, at det vil have en "massiv indvirkning" på jernbanenettet.

Fagforeningen kræver en lønstigning på 12 procent over et år for de arbejdere, den repræsenterer.

EVG har afvist Deutsche Bahns tilbud om en stigning på fem procent i to trin, der dækker 27 måneder, samt en inflationsbonus på 2.500 euro - svarende til omkring 18.000 danske kroner.

/ritzau/