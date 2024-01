Tysk togstrejke afsluttet - indtil videre

En tredages togstrejke i hele Tyskland er afsluttet, og det statslige jernbaneselskab Deutsche Bahn genoptog lørdag normal togdrift. Det var lokoførernes fagforening GDL, som indledte strejken onsdag morgen. Den blev afsluttet sent fredag.

- Efter at have afsluttet denne strejkeaktion vil vi give Deutsche Bahns ledelse lidt tid til at genvinde fatningen, men hvis det ikke sker, så vil der komme nye arbejdsnedlæggelser, sagde lederen af GDL, Claus Weselsky, i Berlin, da strejken blev afsluttet fredag.

Han nævnte ikke nogen dato for en eventuelt ny strejke.

- Næste gang vil en strejke vare længere, og den vil ramme Deutsche Bahn endnu hårdere, sagde han.

Under den landsomfattende strejke fra onsdag til fredag aften blev tusindvis af tog aflyst.

Fagforeningen ønsker at få nedsat den ugentlige arbejdstid for skiftearbejdere fra 38 til 35 timer med fuld lønkompensation. Deutsche Bahn har afvist dette og i stedet tilbudt at udvide eksisterende ordninger for arbeidsfleksibilitet.

Nye lønforhandlinger mellem Deutsche Bahn og GDL er ikke aftalt endnu.

GDL repræsenterer omkring 10.000 ansatte.

Fagforeningen mener ikke, at Deutsche Bahn har formået at fremlægge et løntilbud, der var godt nok til, at det kunne bruges som grundlag for en lønforhandling

- Denne strejke er ikke blot absolut unødvendig, den er heller ikke lovligt iværksat, sagde Deutsche Bahns direktør for HR, Martin Seiner, tidligere på ugen.

Seiner har bebudet et påbud, der skal forhindre en ny arbejdsnedlæggelse.Tidligere afbrydelser i godstransporten har kostet dyrt for den tyske økonomi, der i forvejen er trængt. Desuden har GDL også fremsat krav om, at togførerne fremadrettet skal have en arbejdsuge på 35 timer fordelt på fire dage.Togførerne har tidligere nedlagt arbejdet kortvarigt i november og december.

