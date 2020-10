Tysk toppolitiker frygter coronakrise ude af kontrol

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, advarer mod en stærkt eskalerende coronakrise.

Lederen af Bayerns Kristelige Sociale Union, CSU, ministerpræsident Markus Söder, advarer onsdag om, at der er risiko for, at coronakrisen eskalerer i Tyskland og kommer ud af kontrol.

- Corona er tilbage med fuld magt, den anden bølge er her, siger Söder, som onsdag talte om krisen i Bayerns statsforsamling.

Söder siger, at det er nødvendigt med både klogskab og forsigtighed for at få nedkæmpet coronavirusset.

Han betoner samtidig, at delstaten er fast besluttet på at holde gang i økonomien og holde skoler og børneinstitutioner åbne så længe som muligt trods stigningerne i antallet af smittetilfælde i det sydlige Tyskland.

- Det er vores prioritet at undgå en fuld nedlukning, siger Söder, som bebuder et nyt "mørkerødt" alarmberedskab i visse områder af Bayern, som har haft 100 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i en syv dage lang periode.

Söder gør det også klart, at "grænserne skal forblive åbne".

