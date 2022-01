Udenrigsminister Annalena Baerbock er vigtig modpart for Rusland. De vil have gasledning Nord Stream 2 i gang.

Tysk udenrigsminister rejser til Moskva for at tale om Ukraine

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, rejser i næste uge til Moskva til forhandlinger med den russiske regering om Ukraine-krisen.

Det siger hun i forbindelse med et møde for EU's udenrigsministre og forsvarsministre i den franske by Brest.

Baerbock nedtoner forventningen om en hurtig løsning på krisen. Hun baserer det på tre separate møder, som USA, Nato og den europæiske sikkerhedsorganisation OSCE har haft med den russiske regering tidligere på ugen.

- Der havde ikke været forhandlinger i to år, så jeg tror ikke, at nogen kom til forhandlingsbordet og forventede en løsning inden for få timer, siger hun og henviser til mødet i Nato-Rusland-Rådet onsdag.

- Det er karakteristisk for diplomati under en krise, at det kræver en masse vedholdenhed, tålmodighed og stærke nerver. Det er derfor, det er så vigtigt, at man intenst gør brug af forskellige kommunikationslinjer, påpeger hun.

Baerbock, der kommer fra partiet De Grønne, blev i sidste måned udenrigsminister. Hendes parti indgår i en trepartiregering bestående af det socialdemokratiske SPD, det liberale FDP og hendes eget parti De Grønne.

Rusland har også meget på spil i forhold til Tyskland.

Gasrørledningen Nord Stream 2, der løbet fra Rusland, gennem Østersøen og via Bornholm til Nordtyskland, står færdig. Men EU-Kommissionen har endnu ikke godkendt, at den tages i brug.

Kommissionen har udbedt sig nærmere forklaringer fra den russiske gasgigant Gazprom om ejerforhold i det selskab, der skal distribuere gassen i Europa.

Samtidig har der lydt krav fra EU-lande og USA om, at man skal blokere Nord Stream 2, hvis Rusland gør alvor af at angribe Ukraine.

Det skønnes, at Rusland har opstillet 100.000 soldater nær grænsen til Ukraine. Det opfattes i Vesten som et forsøg på afpresning. Blandt andet kræver præsident Vladimir Putin, at Ukraine aldrig må blive medlem af Nato.

/ritzau/Reuters