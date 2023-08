Tysk udslip af drivhusgasser faldt i første halvår

Udslippet af CO2 blev reduceret med 10 procent i Tyskland i første halvår, men der er alligevel ikke grund til jubel, siger tænketanken Agora Energiewende i en ny rapport ifølge dpa.

Tænketanken vurderer, at Tyskland producerede, hvad der svarer til 240 millioner CO2 i perioden januar-juni sammenlignet med 374 millioner ton i første halvdel af 2022.

Agora har baseret beregningerne på data fra det tyske miljødirektoratet Umweltbundesamt og energistatistikkgruppen AG Energiebilanzen.

Men direktør for Agora, Simon Müller, siger, at de faldende udslip af drivhusgasser ikke er nogen grund til at juble, da Tyskland mangler at gennemføre de strukturelle ændringer, som er nødvendige for at holde udslippene nede.

Müller siger, at det tværtimod er høje priser på naturgas og elektricitet, som er baggrunden for det faldende forbrug - navnligt i de energiintensive industrier.

Ifølge tænketanken går Tysklands udvikling af vindkraft alt for langsomt, og den kritiserer den tyske forbundsregerings nye standarder for varmeeffektivitet i boligbyggerier for at være utilstrækkelige i forhold til at klimamålene.

/ritzau/dpa