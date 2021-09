Tysk valg ser ud til at ende uafgjort: Merkel-farvel efterlader hendes parti i ruiner

De tyske kristendemokraters partihovedkvarter, Konrad-Adenauer-Haus i Berlin, var på valgdagen søndag prydet af et stort banner med billederne af partiets længst siddende og mest markante kanslere – Konrad Adenauer, Helmut Kohl og Angela Merkel – samt Armin Laschet. Var det udtryk for hybris eller en naiv ønskedrøm? Kritikere vil nok sige en blanding, for det er tvivlsomt, at den 60-årige CDU-formand Laschet får mulighed for at træde i sine forgængeres store fodspor.

